美国强生单剂候选疫苗进入第三临床试验

哈通社/努尔苏丹/9月24日 —— 据联合早报网消息，美国强生公司旗下杨森制药公司研发的冠病候选疫苗“JNJ-78436725”已启动第三期临床试验，开始在美国招募成年志愿者。这是在美国进行散期临床试验的第四款冠病候选疫苗。

美国国家卫生研究院23日发布公报说，按计划，JNJ-78436725的第三期临床试验将在全球招募约6万名成年志愿者，在美国及世界其他地区的大约215个地点展开。

此前在美国启动三期临床试验的三款冠病候选疫苗，分别是美国生物技术企业莫德纳公司研发的mRNA-1273疫苗、美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司合作研发的一款mRNA疫苗以及英国牛津大学等机构研发的AZD1222疫苗。这三款疫苗均需志愿者接种两剂，而杨森制药公司研发的疫苗采取单剂疫苗方案。

据公报介绍，杨森制药研发的这款疫苗是一种重组腺病毒载体疫苗。三期临床试验的主要目标是确定该疫苗在单剂接种后能否预防中度至重度冠病感染。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示，杨森制药研发的冠病疫苗在早期试验中显示出潜力，如果接下来的临床试验能验证该疫苗单剂接种后可为人体提供保护，那对遏制冠病疫情将非常有帮助。