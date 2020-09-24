劳工组织：新冠大流行导致全球损失大量劳动收入
这是劳工组织针对新冠大流行对工作世界的影响发布的第六份版监测报告。
与2019年同期相比，全球劳工收入估计在2020年的前三个季度下降了10.7％，即3.5万亿美元，。这一数字不包括政府提供的收入支持。
跌幅最大的是中低收入国家，劳动收入损失达到了15.1％，在疫情最严重的美洲地区为12.1％。
自今年6月发布上一次版监测报告以来，第四季度的前景已大大恶化。根据劳工组织的基准情景模型，现在预计，到2020年第四季度与2019年第四季度相比，全球工作时间损失将达到8.6％，相当于2.45亿个全职工作。这比劳工组织先前估计的4.9％有所增加。
工作时间损失增加的原因之一是发展中和新兴经济体的工人，尤其是从事非正规就业的工人，比在过去的危机中受到的影响要大得多。
报告指出，就业下降更多地归因于劳动“不活跃”，而不是失业，这应引起政策制定者的关注。
虽然许多关闭工作场所的严格措施已经放松，但各地区之间存在很大差异。 94％的工人仍生活在工作场所受到某种限制的国家中，而32％的人生活在除关键工作场所以外所有其他工作场所均被关闭的国家。
“财政刺激缺口”
报告还探讨了财政刺激措施在缓解疫情对劳动力市场影响方面的有效性。
在有足够数据的国家中，财政刺激措施在缓解劳动力市场的影响方面显示出明显的相关性，财政刺激措施力度越大，工作时间的损失越小。今年第二季度，在全球范围内，财政刺激措施的力度每增加GDP的1％，工作时间损失将进一步减少0.8％。
但是，尽管财政刺激计划在支持经济活动和减少工时方面发挥了重要作用，但这些措施却集中在高收入国家，因为新兴经济体和发展中经济体提供财政刺激的能力有限。
劳工组织总干事莱德说：“正如我们需要加倍努力来抗击新冠病毒一样，我们也需要紧急采取大规模行动，以克服其对经济、社会和就业的影响，。这包括持续支持工作、企业和收入。”
为了使发展中国家达到与高收入国家相同的财政刺激与工作时间损失之间的比例，这些国家将需要再注入9820亿美元，其中低收入国家应注入450亿美元，中低收入国家应注入9370亿美元。低收入国家的刺激性缺口还不到高收入国家宣布的财政刺激计划总价值的1％。
莱德说： “随着联合国大会在纽约举行，国际社会迫切需要制定一项通过对话、合作与团结实现复苏的全球战略。没有任何一个团体、一个国家或地区能够独自克服这场危机。”