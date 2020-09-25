捷克驻哈大使访问曼格斯套州

哈通社/阿克套/9月25日 – 曼格斯套州州长赛热克拜·图鲁莫夫24日会见到访的捷克驻哈萨克斯坦大使鲁道夫·吉克勒。

根据州政府新闻中心的消息，会谈中，曼格斯套州州长对捷克大使的来访表示欢迎，并表达了在所有领域，特别是吸引外资方面与捷克开展深入合作的意愿。

州长指出，曼格斯套州阿克套港自由贸易区已为各项投资项目的发展创造了便利性，欢迎外资的加盟。

会谈中，双方针对农业、工业、绿色技术和初创企业之间经贸合作的状况和前景进行了讨论，还谈到了将阿克套发展为交通枢纽的可能性。





目前，来自土耳其、俄罗斯、中国、意大利、美国、德国和其他一些国家的大型投资商已经开始在曼格斯套州经营业务。

曼格斯套州与捷克之间的贸易额，在20201~7月达到了164.049万美元。

在曼格斯套州，目前有4家与捷克合资的企业。

州长向大使介绍了曼格斯套州最具发展潜力的行业包括物流运输业、旅游业、农业和能源行业。其中，由于自然光照时间长的特点，当地修业、渔业和温室农业潜力巨大。

此外当地的气候条件为建造光伏发电站和风力发电站提供了充分的条件，因此替代能源发展也是当地的重要发展方向之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】