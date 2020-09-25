国家地理摄影师举办努尔苏丹摄影展

哈通社/努尔苏丹/9月25日--国家地理摄影师在可汗之帐购物中心附近的广场上组织了一场努尔苏丹市摄影展览。这场名为“草原之心”（Ұлы дала жүрегі）的展览展出了哈萨克斯坦摄影师和外国摄影师的150多幅作品。

其中，除了红遍世界各地的乔治·施泰因梅茨的作品之外，还有国家地理的杰出摄影师，例如安东尼奥·波利塔诺、萨辛·蒂普查伊、尼基塔·巴索夫、图拉·卡赞帕波夫，以及著名的哈萨克斯坦摄影师，包括巴特尔兰·托列格诺夫、亚历山大·菲利彭科、叶夫根尼·特卡琴科、阿依别克·阿汗诺夫等。

这些照片描绘了首都人民的日常生活、休闲、社交、商业和文化生活，以及首都的明亮面孔。除此之外，还展示了独特的美食、体育世界和城市最璀璨的风景。

«草原之心»摄影展的目的是通过国内外著名摄影师的镜头向全世界展示努尔苏丹的全貌。

该摄影展现在正在可汗之帐购物中心附近的广场展出。本次活动符合所有卫生标准。组织者提醒游客必须严格遵守所有防疫规则，佩戴口罩，保持距离，并使用免洗手消毒液。

值得一提的是，您可以通过以下链接nursultankorme.kz在世界任何地方在线查看哈萨克斯坦首都的照片。

【编译：阿拉依】



