塔拉兹市竖立七米高冬不拉纪念碑

哈通社/塔拉兹/9月25日--塔拉兹市建立了一座7米高的冬不拉纪念碑。

塔拉兹市创新与人文大学的宿舍公园里出现了一座不寻常的纪念碑，该纪念碑高度为7.5米，是哈萨克民间乐器冬不拉的放大版。

江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫在纪念碑开幕仪式上指出，对于哈萨克人来说，冬不拉不仅只是一种乐器，它一直在哈萨克人民的生活中占有特殊的位置。冬不拉是快乐时的伴侣，是悲伤时的安慰，它见证了我们生活中的所有重要事件。它表达了主人的心情和愿望，哈萨克人民的伟大音乐成就与冬不拉曲（кюй）息息相关，这种音乐形式被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产清单。

值得一提的是，塔拉兹市有许多纪念历史事件、历史传奇人物、杰出文化和艺术人物的纪念碑。在从机场前往塔拉兹市的入口处，竖立着纪念哈萨克汗国550周年的纪念碑。此外，塔拉兹市还为象征着“永恒的恋人”的阔孜·阔尔佩什（Козы-Корпеш ）和巴彦·苏鲁（Баян-Сулу）、凯宁·阿泽巴耶夫、亚历山大·普希金、阿拜·库南拜吾勒、谢尔盖·叶赛宁、拜德别克-巴巴（Байдибек-баба）建立了纪念碑。

【编译：阿拉依】



