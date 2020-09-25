参议院议员参观卡拉甘达制药厂

哈通社/卡拉干达/9月25日--哈萨克斯坦参议院议员抵达卡拉干达州，视察该州制造业。

议员们参观了卡拉甘达综合制药有限责任公司，该公司是我国首个配备了最新技术设备的国内创新生物技术制药综合体。该综合体的生产车间是按照国际标准的良好生产规范要求设计和建造的。

根据民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的个人指示，生产具有竞争力的原创药物企业建设工作第一阶段已于2005年完成。

自2012年以来，投资额已超过1亿美元，创造了180多个高技能水平工作岗位。

卡拉干达制药厂已与哈萨克斯坦卫生部统一分销商SK制药公司签订了66种药物的10年长期供应合同。

哈萨克斯坦卫生部在2017年11月进行检查后，向该企业颁发了良好生产规范（GMP）证书，认可该企业按照国际标准生产药品和控制质量。

与进口药品的价格相比，国产生物技术药品的本地化使生产成本降低了10％至30％，这使卫生部节省了超过10亿坚戈的预算资金，从而为民众增加了昂贵和重要药品的供应。

参议院议员苏因德克·阿勒达舍夫说：“如今，卡拉干达州是我国最发达的地区之一，该州有大量的制造业集中。在短短9个月内，该州已吸引了超过4000亿坚戈的投资，产值超过1.8万亿坚戈。这些都是非常好的指标。目前正在起草一项工业政策法。因此，我们来到卡拉干达州是为了仔细研究该州工业领域各种问题。”

【编译：阿拉依】



