哈萨克斯坦银行业企业存款余额大幅增长

哈通社/努尔苏丹/9月25日 —— 据ranking.kz网站发布数据，截至2020年7月底，哈萨克斯坦银行业企业存款余额达9.76万亿坚戈，较年初增长12.6%，较上年同期增长20.3%，在银行业存款总额中占比由2019年的48.2%升至49%。其中，哈萨克斯坦本国银行企业存款余额6.56万亿坚戈，增长9.1%；外国银行分行和外资银行企业存款余额3.19万亿坚戈。

哈萨克斯坦本国银行中，企业存款增长最快的是RBK银行，期末存款余额1884亿坚戈，较年初增长61.8%，同比增长78.4%。其后依次为艾草银行（3041亿坚戈，较年初增长32.4%）和Kassa Nova银行（643亿坚戈，较年初增长31%）。Kassa Nova银行已于8月份签署协议，向总部设在美国的自由资本投资公司（Freedom Finace）出售银行100%股份。不再属于哈国本国银行。

年初以来，全国27家二级银行中，18家银行企业存款余额保持增长；13家本国银行中，9家银行企业存款余额保持增长。外资银行中，KZI银行企业存款增幅最为明显。