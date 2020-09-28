哈外交部长出席南南合作高级别视频会议

哈通社/努尔苏丹/9月28日 – 哈萨克斯坦外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德27日出席了联合国大会75周年框架下举办的减贫与南南合作高级别视频会议。

据外交部消息，联合国各成员国外交部领导人及联合国副秘书长出席了会议。

会上，各方均指出，受新冠大流行疫情影响，全球贫困人口进一步增加。这一情况很有可能将导致发展中国家为实现2030年可持续发展全球目标而取得的成果付之东流。

有鉴于此，哈萨克斯坦外交部长在会上建议与会各方重视哈总统托卡耶夫于2020年5月在联合国发展筹资论坛上宣布的提议。哈总统托卡耶夫当时呼吁通过免除债务和减轻债务负担，增加医疗卫生领域投资和实施区域发展项目。





外长表示，哈萨克斯坦完全支持南南合作模式的全球性努力。最近的20年来，哈萨克斯坦为促进中亚及阿富汗地区经济发展，提供了总计5亿美元的人道主义援助，并成立了负责统筹相关工作的«哈萨克斯坦国际发展合作署»（KazAID）。

南南合作旨在提升发展中国家之间在教育、技能、经验和资源方面的小虎交流，并推动发展中国家在政治、经济、社会、文化和技术领域的双边、多边和区域性合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】