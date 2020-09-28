亚美尼亚和阿塞拜疆爆发冲突两国宣布进入战时状态

哈通社/努尔苏丹/9月28日--据新华社消息，阿塞拜疆和亚美尼亚27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻。阿塞拜疆总统宣布国家进入战时状态，亚美尼亚政府宣布在全国实行戒严和军事总动员。

据亚美尼亚通讯社报道，亚国防部新闻发言人斯捷潘尼扬说，阿塞拜疆的两架武装直升机和三架无人机在冲突中被击落。

阿塞拜疆通讯社援引阿国防部消息报道说，亚美尼亚的12个防空导弹系统在战斗中被摧毁，阿方一架武装直升机被击落，机组人员幸存。

双方都表示，目前在纳卡地区双方接触线的冲突仍在继续。

巴库消息：阿塞拜疆总统阿利耶夫27日签署法令，宣布国家进入战时状态，并在全国范围实行戒严令。

根据该法令，自当地时间28日零时起，阿塞拜疆进入战争状态，并在全国范围实行戒严令。按照戒严令的规定，在巴库、甘贾、苏姆盖特等主要城市每日21时至次日6时实行宵禁。

此前，阿塞拜疆议会通过了这项提案。

亚美尼亚政府28日宣布戒严。相应的决定已发布在亚美尼亚政府的官方网站上。

消息中写道：“从这项法令生效之日起，将在亚美尼亚共和国全境宣布戒严。本决议自发布之日起生效。”

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，两国之间的武装冲突时有发生。

根据早前报道，哈萨克斯坦共和国外交部针对亚美尼亚——阿塞拜疆争端的升级发表了声明。



