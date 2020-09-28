全球可再生能源发电量首次超核电

哈通社/东京/9月28日 —— 据共同社报道，法国、日本、英国等国际团队日前汇总报告称，全球可再生能源发电量在去年首次超过核电。太阳能和风力发电骤增的同时，核电因发达国家相继出现报废反应堆的动向等而明显停滞，仅处于略超去年发电量的水平。

团队成员、顾问Mycle Schneider指出可再生能源的优势称：“核电的发电成本较高，在全球能源市场已完全失去竞争力。”

世界核能产业现状报告2020年版显示，核电站去年启动发电的分别为俄罗斯3座、中国2座、韩国1座，发电量为2657万亿瓦时，较上年增加3.7%。但仍未及东京电力福岛第一核电站事故前在2006年达到的峰值。

今年上半年没有核电站启动发电，法国、德国、美国等决定报废并关闭的核电站在去年有5座，今年上半年有3座。

不包括大型水力发电的可再生能源发电量在去年增至2806万亿瓦时。风力增加12.6%，太阳能增加24.3%，均同比大增。

报告指出，从发电成本来看，核电每1千瓦时需15.5美分，而太阳能和风力则低至4美分左右，有巨额投资参与了开发。

有关日本，报告提到关西电力财物收受问题和核电推迟重启等，介绍称有预测认为“2029年底的核电发电率仅为8.4%”。

报告还指出，涉及放射性物质的核电与其他发电方式相比，新型冠状病毒疫情蔓延导致的检查作业延迟对安全性影响更大。