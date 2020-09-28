哈萨克斯坦大使向卡塔尔埃米尔递交国书

哈通社/多哈/9月28日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻卡塔尔大使阿尔曼·伊萨哈利耶夫28日向该国埃米尔谢赫塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼递交了国书。

国书递交仪式结束后举行的会谈中，哈萨克斯坦大使向卡塔尔埃米尔转达了托卡耶夫总统的热情问候。他同时还强调，卡塔尔是哈萨克斯坦重要和可靠的合作伙伴，并承诺将为进一步加强两国合作关系做出努力。

会谈中，大使就哈萨克斯坦当前的社会经济情况，以及总统托卡耶夫近期发表的国情咨文内容进行了介绍。

卡塔尔埃米尔祝贺哈萨克斯坦大使履新，并祝愿他工作顺利。他指出，哈萨克斯坦是卡塔尔在中亚地区的重要合作伙伴，并高度重视双边合作关系的发展。

此外，卡塔尔埃米尔谈及2014年对哈萨克斯坦进行的正式访问，并表示该行程是他首次对中亚地区的访问。

卡塔尔埃米尔指出，根据2019年6月份在杜尚别召开的亚信峰会框架下与托卡耶夫总统会晤期间达成的共识，他原计划今年3月份访问哈萨克斯坦。但是，受新冠疫情的全球大流行影响，访问日期被迫延期。他强调，将于近期访问努尔苏丹，并与托卡耶夫总统就加强双边经贸和投资合作问题进行讨论。

【编译：小穆】