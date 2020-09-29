专家称阿拉木图机械制造业发展潜力巨大

哈通社/努尔苏丹/9月29日 -- 去年，«南都»阿拉木图进口了价值59亿美元的外国机械设备，几乎占了全部供应的一半。在哈萨克经济规模上，这个金额是很大规模的，非常具有象征意义。阿拉木图企业家商会负责人纳里曼·阿比勒沙科夫和哈萨克斯坦机械工程师联盟的代表在政府会议上讨论了这种情况。

最近，哈国越来越关注通过发展自己的生产来减少对进口的依赖。去年，哈政府采取了一些措施来发展机械制造业。例如，已经通过了«机械工程路线图»，设立工业发展基金。

在最近举行的机械工程师论坛上，有数据显示，今年1-8月，全哈机械制造行业产量增长16.3%，成功投产的项目128个，累计投入3670亿坚戈，新增就业1.6万人。

可以预见的是，在各个细分行业的增长率中，汽车行业遥遥领先：今年哈萨克斯坦生产了4.5万辆汽车，价值3412亿坚戈。专家将此归因于检疫措施导致的汽车进口减少。这种大流行疫情一般有助于提高政府对发展本国加工业的兴趣，包括机械工程。正如阿拉木图一家工厂的厂长所指出的，近年来，在这个阿拉木图，大家更多关注的是旅游业、食品生产和建筑的发展，但机械工程的话题从未被单独提出来讨论。现在这一情况正在改变。

据纳里曼·阿比勒沙科夫介绍，去年仅进口不同排量的汽车就估计有5.65亿美元。市场上的电炉、水泵、变压器大多也是国外企业制造，但阿拉木图企业如何掌握新的利基市场是我们应该关注的问题。

哈萨克斯坦机械工程师联盟(Union of Mechanical Engineers of Kazakhstan)董事会成员帕维尔·贝克利米舍夫指出，在哈国具有本国生产能力的机械工程行业，几乎所有分支在阿拉木图都有代表，诸如采矿和冶金、电力甚至运输——铁路和汽车组装等产业。他们贡献了哈萨克斯坦生产的全部机械工程总产量的10%。如果考虑阿拉木图地区的企业数量和行业，那么阿拉木图是全哈无可争议的领导者。所以我们有生产进口替代品的工业潜力。

【编辑：木合塔尔·木拉提】