英国颁布新法令 对不自我隔离者重罚

哈通社/伦敦/9月29日 —— 据中新社报道，英国政府28日发布“自我隔离法令”，拒绝自我隔离行为被视为违法，违法者将被重罚，最高罚款金额1万英镑。

该法令规定，从28日起法令生效，任何新冠肺炎检测呈阳性的人，或被告知曾与新冠肺炎患者有过接触的人，都有法律责任进行自我隔离。不遵守自我隔离官方指示的行为将受到处罚，罚款金额从1000英镑起，对屡教不改者罚款将增加到1万英镑。

政府官员表示，如果某人的检测呈阳性，故意向英国国家医疗服务体系(NHS)提供有关其密切接触者的虚假信息也是违法的。警察可以根据“当地情报”，在新冠病毒疫情高发地区和高危人群中，上门检查人们是否遵守“自我隔离法令”。

英国内政大臣普丽蒂·帕特尔(Priti Patel)强调，“该项新措施是为了拯救生命，每个人都必须承担个人责任和自我隔离。加重罚款是一个明确的信号，我们不会允许违反规则的人破坏大多数守法人士来之不易的进步。”

英国卫生大臣马修·汉考克(Matt Hancock)称，任何人都可能感染和传播冠状病毒，每一个人都可以为减少新感染人数和保护自己所爱的人发挥关键作用。新法令规定的简单步骤可以大大减少新冠病毒的传播，如果感染病例仍然继续上升，政府将毫不犹豫地采取进一步措施。

该法令同时规定，自我隔离又同时无法工作的低收入者，可获得政府500英镑补助。英国卫生部统计数据显示，近400万领取福利的人将有资格领申领该项补助。

英国政府一项调查发现，目前只有18%有症状的新冠病毒感染者被隔离。英国总检察长苏拉·布雷弗曼(Suella Braverman)称，截至8月最后一周，英格兰和威尔士地区因涉嫌违反新冠疫情限制规定的行为事件，已开出逾1.9万张罚单。

近日，时值英国大学秋季开学及新生入学之际，有30多所大学发生新冠疫情，已有640多名学生和教员确诊感染，数千大学生被要求在宿舍进行自我隔离。