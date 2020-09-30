自年初以来，阿克托别州志愿者人数增加了两倍

哈通社/阿克托别/9月30日--阿克托别州青年政策部负责人萨比特·穆卡诺夫在简报会上谈到，阿克托别州的志愿者活动正在积极发展。

据负责人介绍，年初时，阿克托别州登记有35个志愿者团体，今天已有90个。

他说：“今年年初，阿克托别州登记有35个志愿者小组，其中约有1000名志愿者在工作，今天，该州已登记有90个志愿者小组，其中有2000多名志愿者。阿克托别州正在建立一个志愿者基地，每天都有新的志愿者注册。”

阿克托别州最年轻的志愿者是14岁，最大的是41岁。62％的志愿者是女性。

负责人指出，46％的志愿者是在职青年，16％是大学生，13％是专科学校的学生，20％是中学生，其余的是失业人员的和企业家。

2020年为哈萨克斯坦的志愿者年，阿克托别州正在实施“我们在一起”口号，其中包括七个领域的全国性项目：在教育、医疗卫生、环保、寻找失踪人口、维护历史文物，以及照料孤儿和老人方面提供志愿服务。

总的来说，在“我们在一起（BizBirgemiz）”活动的框架内，志愿者们在国家紧急状态期间，已向2.1万个家庭提供了援助。

【编译：阿拉依】



