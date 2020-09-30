法国邀请哈萨克斯坦参加抗震建筑领域的联合项目

哈通社/努尔苏丹/9月30日--法国抗震建筑协会（AFPS）向哈萨克斯坦建筑研究设计院发出了正式信函，提出了合作建议。

法国抗震建筑协会的名誉主席皮埃尔·索洛格邀请哈萨克斯坦建筑研究设计院院长耶拉勒·朔巴罗夫（同时还担任哈萨克斯坦抗震建筑协会主席）参加抗震建筑领域的联合项目。

在合作框架内，双方将能够交流经验，运用科学的抗震理念确保建筑物的安全，研究和应用新的建筑技术，对青年专家进行联合培训，组织联合理论和实践研究。

值得一提的是，哈萨克斯坦于2020年7月加入了国际抗震建筑协会（IAEE）。 建筑研究设计院院长耶拉勒·朔巴罗夫被哈萨克斯坦授予国际抗震建筑协会国家代表称号。

哈萨克斯坦抗震建筑协会是在哈萨克斯坦建筑研究设计院的基础上成立的。

哈萨克斯坦建筑研究设计院是哈萨克斯坦唯一一家在哈萨克斯坦建设开发领域的国家研究和设计院，包括工程和地质条件特别困难的地区和地震易发地区。该研究所拥有89年的研究经验。

法国抗震建筑协会（AFPS）是一个非营利组织，成立于1983年。该协会从事地震及其对土壤、建筑物和环境影响的研究，以及在应急响应和确保生命安全领域的研究。

【编译：阿拉依】



