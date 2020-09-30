英国单日新增新冠确诊病例创新高

哈通社/伦敦/9月30日 —— 据中新社消息，英国卫生部29日公布，英国全境当日新增新冠确诊病例达7143例，为疫情暴发以来的单日新增最高纪录。

数据显示，在过去24小时里，全英新增确诊病例7143例，为一个月前8月28日单日确诊病例1295例的5倍余，比第一波疫情高峰时的5月1日6201例高出了942例。29日的死亡病例达71例，比一周前22日的37人死亡人数大幅上升，是自7月1日以来单日最高死亡病例数，英国新冠死亡病例达到42072例。

据统计，截至9月27日，全英国共有2049名新冠病毒患者住院，较前一周1331人有明显上升，共有262名患者使用呼吸机。

英国卫生大臣马修·汉考克表示，“目前我们正在开展更大规模的检测，一周达到近60万人次检测量，因此发现了更多的感染病例。”

目前正值英国大学秋季开学及新生入学之际，30多所大学出现新冠疫情，已有640多名学生和教员确诊感染，数千大学生被要求在宿舍进行自我隔离，高等院校成为英国社会各界近期高度关注的疫情高发区。

为防范疫情的进一步扩散，英国政府24日推出了“新冠病毒定位追踪应用程序”。该款应用程序能向用户显示其所在的活动场所新冠病毒感染风险等级，并在检测到用户与病毒感染者有密切接触后，提示用户进行自我隔离14天。4日内，该应用程序下载量超千万人次。汉考克称，这是有力应对新冠病毒疫情跨出的“重要一步”。

英国卫生和社会保障部(DHSC)日前公布，已储备了四个月用量、超过320亿件的个人防护装备，以应对即将来临的冬季或以后的新一波新冠疫情。