全球新冠死亡人数突破百万 联合国呼吁珍视每一个生命

哈通社/纽约/9月30日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯今天表示，随着新冠疫情全球死亡病例数量超过一百万，世界跨过了一道“令人痛心疾首的关口”。

联合国秘书长表示，如此庞大的天文数字或许已经使人感到麻木。他同时还提醒，必须珍视数字背后每一条鲜活的生命。他指出，这些逝去的人们不是数字，“他们是父母，是丈夫或妻子，是兄弟姐妹，是朋友和同事。”

古特雷斯表示，新冠病毒的“野蛮残忍”进一步加剧了人们的痛苦，感染的风险不但让家庭无法团员，甚至连迎接新生命到来或是送至亲最后一程也成了不可能完成的事。“在无法握紧双手、无法温柔亲吻、无法温暖拥抱，无法在耳边轻声道出最后一声‘我爱你’的时候，我们该如何与亲人告别？”

古特雷斯称，与此同时，病毒传播、失业、学业中断和生活的剧变仍然没有终止的迹象。

“我们能够战胜这一切”

古特雷斯强调，国际社会定能克服眼前的挑战，他敦促各国“从失败中吸取教训”。

他表示，“负责任的领导、科学与合作至关重要，而不实信息则会让人付出生命的代价。在继续不懈努力研发疫苗——让所有人都能获得且能负担的疫苗——的同时，让我们为挽救生命做出自己的贡献。”

古特雷斯表示，“在缅怀如此众多逝去的生命的同时，让我们不要忘记，每一个人和每一个国家的团结，是全球未来所系。”