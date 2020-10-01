总统向首都志愿者和市民们颁发了“人民的感谢” 特殊勋章

哈通社/努尔苏丹 /10月1日--首都努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫日前代表托卡耶夫总统向积极参与疫情防控的志愿者和市民们颁发了“人民的感谢” 特殊勋章。

阔勒格诺夫在Instagram页面发布消息称，市民在大流行期间积极帮助身边人，表现出了团结精神，并为新冠肺炎疫情防控工作献出了自己的一份力。 志愿者们出色完成了在防疫检查站值班，消毒，协助防疫指挥部工作，为贫困家庭免费发放药品，食物和防护用品等工作。通过共同努力，疫情形势逐渐稳定了下来。

“托卡耶夫总统在线接见慈善机构、志愿组织和商业领域代表时指出，大流行期间，慈善和志愿服务成为了全国性活动和一种社会规范，并受到了民众的广泛欢迎。支持志愿服务的发展和慈善事业是国家的长期优先事项。 ” 他写道。

疫情艰难时期，通过首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫的倡议建立的 “我们在一起 ” 抗击疫情社会基金为数千个家庭提供了财政支持，首都市民表现出了很高的社会责任感。

“今天，我代表总统向积极参与疫情防控工作的志愿者和公民们颁发了‘人民的感谢 ’ 特殊勋章。 感谢你们在艰难时期的辛勤工作和相互帮助。 ” 市长写道。

【编译：阿依波塔】