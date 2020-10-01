突厥斯坦市举办圆桌会议讨论旅游业发展

哈通社/突厥斯坦/10月1日--据突厥斯坦州政府新闻处消息，突厥斯坦市正在积极致力于国内旅游业的发展。 在世界旅游日举办的«突厥斯坦旅游：动态发展的时代»圆桌会议上讨论了该州旅游业的发展。

突厥斯坦州副州长穆尔扎利耶夫、突厥斯坦市副市长穆萨耶夫、国际旅游与体育大学校长穆尔扎玛迪耶娃、企业家地区商会代表、«Rixos Turkistan»酒店代表、 «Azret Sultan» 国家历史和文化保护区博物馆代表、旅行社经营者出席了圆桌会议。

与会者讨论了旅游业发展的优先问题，国际旅游与体育大学与当地行政机构、阿塔梅肯企业家协会、突厥斯坦州酒店、餐馆、旅行社的互动问题。

与会者还讨论了未来毕业生的就业前景，促进和刺激哈萨克斯坦城市的国内和国际旅游，以及地区经济发展动力。

突厥斯坦市特别关注旅游业发展。近年来，在该领域已创造了超过一千个工作岗位，国家积极支持新型项目，这些项目将进一步振兴动态发展的城市。

会议结束后，国际旅游与体育大学与突厥斯坦市政府、«Rixos Turkistan»酒店以及阿塔肯肯企业家协会之间签署了伙伴关系和相互合作备忘录。

【编译：阿拉依】



