生态旅游业有望成为哈国旅游行业的新增长点

哈通社/阿拉木图/10月2日 – 哈萨克斯坦生态旅游业需求增长迅速。

哈萨克旅游（Kazakh Tourism）国有公司董事会主席叶尔詹·叶尔肯巴耶夫日前在介绍位于阿拉木图州的阔乐赛湖国家公园生态旅游项目时表示，生态旅游业将是哈萨克斯坦旅游行业发展的新增长点，是发展潜力最大、前景最好的行业。

据其介绍，阔乐赛湖国家公园项目经过了精心的准备。受新冠大流行的影响，今年旅游行业的收益中，生态旅游业较其他方面发展更为迅速，份额已经达到了30%。联合国世界旅游组织更是将乡村和生态旅游确立为今年旅游日的主题。

叶尔肯巴耶夫指出，哈国国土面积的10%属于保护区，自然风貌保存完好，每年都吸引着数以万计的徒步游客前往这些区域进行旅游观光。如果不能很好地对这一领域进行完善管理和组织，妥善处理游客接待以及建设符合要求的旅游基础设施，很可能会对生态环境带来不良影响。

根据他的说法，经过完善的阔乐赛湖国家公园项目在合适的区域为游客提供了露营地和休息区，重新规划了旅行线路和区域，确保游客安全旅游的同时，最大限度的减少人群聚集对周边环境的影响。

该项目的资金来自私人投资，相关工作则有专门成立的公园生态旅游发展社会信任会议进行监督。

2019年阔乐赛湖国家公园接待了8.7万人次游客，预计2025年的游客访问量将增加5倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】