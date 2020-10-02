联合国报告：“生物多样性空前丧失”将增加疾病传播风险

哈通社/纽约/10月2日 —— 联合国在9月15日发布的有关生物多样性丧失的报告指出，环境持续恶化正在增加疾病从动物传播给人类的可能性。

报告指出，生物多样性的持续丧失和生态系统的持续退化对人类的福祉和生存产生了深远的影响。

联合国于2010年在日本名古屋正式通过了2011-2020生物多样性战略计划及20项爱知生物多样性目标，这十年也是联合国生物多样性十年，其中大部分目标应在今年年底之前达成。

因此，今年的报告被视为具有重要意义，被视为爱知生物多样性目标的«最终成绩单»，这些目标涉及保护生态系统和促进可持续性，但是，没有一项目标得到充分落实，只有六个目标被认为 «部分实现»。

尽管未能成功实现目标令人担忧，但报告强调，几乎所有国家现在都在采取措施来保护生物多样性，否则，世界生物多样性的状况将大大恶化。

报告呼吁停止«惯常的商业做法»，以扭转对环境的破坏。关于健康问题以及疾病从动物传播给人类的问题，报告呼吁向«一同健康»（One Health）模式转型，对农业、城市环境和野生动物进行管理以促进生态系统和人类的健康。

据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯30日在生物多样性峰会上呼吁重建与自然的关系。他表示，保护世界生物多样性可以带来我们今天迫切需要的就业和经济增长，投资于自然将保护生物多样性，改善气候行动、人类健康和粮食安全。

他指出，自然失衡的一个后果是导致出现致命疾病，如艾滋病、埃博拉，以及现在我们几乎没有或根本没有抵御能力的2019冠状病毒病。所有已知疾病的60%和新传染病的75%是动物传染病，即病毒从动物传染给人类，这表明了我们星球的健康和我们自己的健康之间所存在的密切联系。

古特雷斯强调，生物多样性和生态系统对人类进步和繁荣至关重要。自然的退化并不纯粹是一个环境问题，它涵盖经济、健康、社会正义和人权，并会加剧地缘政治紧张和冲突。