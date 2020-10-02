巴黎拟明年测试“空中出租车”

哈通社/巴黎/10月2日 —— 据新华社消息，法新社9月30日报道，巴黎大区政府、巴黎国际机场运营企业ADP集团和巴黎大众运输公司当天宣布拟于2021年6月在法国测试飞行一款垂直起降的“空中出租车”，并计划在2024年巴黎奥运会期间投入运行。

巴黎大区主席瓦莱丽·佩克雷斯说：“我们想为2024年奥运会来一次试飞。”

届时，德国沃洛科普特公司出产的电动飞行器将从巴黎西北方向卫星城蓬图瓦兹一座小型机场起飞，在城市边缘地区飞行。这架无人驾驶飞行器名为VoloCity，配备有18个螺旋桨和9组电池。每架“飞的”最高载重200公斤，可搭载两名携随身行李的乘客。“飞的”可在地面以上400米至500米空中以110公里时速飞行，最远航程35公里。

测试飞行需征得当地居民许可，并符合有关交通安全规章方可进行。运营方计划，“飞的”停泊、充电和地面标识的基础设施在2021年上半年准备就绪，当年6月测试“飞的”起飞、降落、充电等任务。

沃洛科普特首席执行官内比安·内斯特曼说，计划在2到3年内为VoloCity取得欧洲航空安全局相关证书，但全面投入市场运营可能需要10年时间。