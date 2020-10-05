07:30, 05 10月 2020 | GMT +6
国际市场原油及黄金期货价格上周变动情况
哈通社/努尔苏丹/10月5日 -- 美国时间10月2日，国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌4.42%报37.01美元/桶，周跌8.05%，连跌两周；布油跌4.18%报39.22美元/桶。
10月2日，COMEX黄金期货收跌0.64%报1904.1美元/盎司，周涨2.03%；COMEX白银期货收跌1.62%报23.86美元/盎司，周涨3.32%。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日下降0.59吨，降幅0.05%，当前持仓量为1275.6吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加372.76吨，当前持仓量为17452.19吨。
10月2日，伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨2.47%报6545美元/吨，LME期锌跌0.47%报2315.5美元/吨，LME期镍跌0.23%报14310美元/吨，LME期铝涨1.24%报1761美元/吨，LME期锡涨3.28%报17870美元/吨，LME期铅跌1.99%报1771.5美元/吨。
10月2日，芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线走低，大豆(4500, 130.00, 2.97%)期货跌0.34%，报10.2美元/蒲式耳；玉米(2255, -196.00, -8.00%)期货跌0.85%，报3.795美元/蒲式耳；小麦期货涨0.53%，报5.7325美元/蒲式耳。
【编辑：木合塔尔·木拉提】