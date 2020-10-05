京都议定书多哈修正案将于年内生效

哈通社/努尔苏丹/10月5日 -- 《联合国气候变化框架公约》秘书处宣布，随着牙买加和尼日利亚在10月2日批准《京都议定书多哈修正案》（The Doha Amendment）， 这一旨在为《京都议定书》确立第二个承诺期的历史性文件将在90天后生效。

《联合国气候变化框架公约》秘书处指出，这表明国际社会愿意兑现关键的气候承诺，并通过多边合作应对气候变化。

根据联合国新闻报道，在2012年通过的《多哈修正案》生效的门槛是必须获得144个签字国的批准。

《京都议定书》于2005年2月16日生效。它在法律上要求发达国家和转型经济体根据商定的具体目标限制和减少温室气体的排放量。

该议定书建立了灵活的市场机制，这种机制以排放许可证为基础，各国可以利用这种许可证制度来实现其部分国家减排目标。根据国家目标，机制向每个参与国发放分配数量单位，根据《议定书》规定，这些排放许可证可以进行交易。

《多哈修正案》旨在帮助温室气体排放量低或微不足道但正在承受后果的发展中国家获得财政援助，以支持它们努力适应气候变化的影响。

该修正案加强了发达国家的量化排放限制或减排承诺，并设定了与1990年水平相比将温室气体排放量减少18%的目标，这比《议定书》第一个承诺期(2008 - 2012年)与1990年水平相比平均减少5%有所增加。

《联合国气候变化框架公约》有197个缔约方，是2015年气候变化《巴黎协定》的母条约。《巴黎协定》的主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度保持在与工业化前水平相比高出2摄氏度以下的水平，并努力将气温上升幅度进一步限制在1.5摄氏度的水平。

《联合国气候变化框架公约》也是1997年《京都议定书》的母条约。《气候变化框架公约》下所有协定的最终目标是在一个允许生态系统自然适应和实现可持续发展的时间框架内，将大气中的温室气体浓度稳定在防止人类对气候系统造成危险干扰的水平。

值得一提的是，哈萨克斯坦承诺1990年至2030年间减少15%温室气体排放。为此，哈萨克斯坦正在积极推动工业生产最新技术和替代能源领域的发展。

【编辑：木合塔尔·木拉提】