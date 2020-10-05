突厥斯坦市正在建设当中的一系列新设施将于今年交付使用

哈通社/突厥斯坦/10月5日--突厥斯坦市长拉希德·阿尤珀夫在5日召开的新闻发布会框架之下，向媒体介绍了该市正在建设当中的一系列新设施的综合进展。

媒体小组首先对突厥斯坦市Congress Hall剧院的建设情况进行了了解。该剧院的建筑面积为6438平方米，一楼的设施包括可容纳1000个座位的礼堂、行政处和儿童游乐室。 二楼包括一个会议室和行政办公室，以及一个可容纳400人的大厅。

随后，媒体代表观光了可容纳7000名观众的突厥斯坦体育场（Turkistan Arena） 。体育场设有包括杂技、拳击和举重大厅。 此外，该体育场还能为专业运动员提供每日进行全面训练的场地。

同时，媒体观光团对突厥斯坦市少年宫的建设情况进行了了解。少年宫的面积为9250平方米，可容纳1200名学生。 内设可容纳400人的剧院和可容纳80人的会议厅。

可容纳1300多人，总面积为3.82公顷的内设游泳池的体育馆也是正在建设当中的设施之一。该体育馆设有迷你足球、篮球和排球室，健身房、瑜伽和乒乓球馆，以及符合奥运会标准的游泳池。

引起媒体观光团注意的另外一个设施是突厥斯坦市接待中心，游客可在接待中心了解到关于突厥斯坦的历史知识，并获取相关现代化服务。

【编译：阿依波塔】