俄积极促进建立大欧亚伙伴关系对话

哈通社/努尔苏丹/10月6日 -- 俄罗斯正在积极促进在欧亚经济联盟、上海合作组织以及与东盟国家之间建立大欧亚伙伴关系的对话。

部长强调，俄罗斯联邦有兴趣毫无例外地加入非洲大陆所有国家的大欧亚伙伴关系。谢尔盖·拉夫罗夫补充道：«当然，我们的意思是，欧盟国家也可以从自身利益，欧洲企业利益的角度考虑这一倡议，同时考虑到在促进我们的这一项目以促进进入快速增长的市场，获得新的中转机会的框架内打开的机会路线»。

俄罗斯外长还指出，欧亚经济委员会和欧洲委员会之间已经开始进行技术上的接触，这成为开始认真工作的起点。部长说：«我们支持这些接触不仅限于技术问题，监管问题，而且它们在这些讨论中仍具有某种视野：对欧亚大陆发展的政治视野和政治远见，这将是世界经济发展的动力之一»。

谢尔盖·拉夫罗夫指出，与所有类型的人类活动的数字化相关的经济结构的变化需要做出额外的努力，而不是试图«零和»地缘政治游戏。 他总结说：«我们坚信，防止在新的经济活动领域出现新的，绝对不必要的分界线符合我们的共同利益» 。

【编辑：木合塔尔·木拉提】