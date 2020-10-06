哈萨克斯坦机场加强入境防疫措施

哈通社/努尔苏丹/10月6日--根据哈萨克斯坦首席卫生医师的决议，哈萨克斯坦机场从10月6日00:00时起实施防疫新规则。

根据防疫新规则，搭乘国际航班入境人员有义务遵守监测体温、填写健康调查表和提交新冠肺炎PCR检测阴性报告等规则。

具体来说，入境人员将在飞行过程中填写健康调查表。飞机落地后，调查表将提交给流行病学专家。

同时，哈萨克斯坦籍旅客将被分为两组，携带72小时内的有效核酸检测阴性证明和未携带证明两组。未携带核酸检测证明的旅客将接受最多为期2天的强制隔离，等待其检测结果。一般来说，检测6小时内可以出结果。如有旅客确诊新冠肺炎，将被送往指定医院接受隔离治疗。

交通运输首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫表示，对哈萨克斯坦籍入境人员进行的PCR检测费用由国家承担，因此，对哈萨克斯坦公民来说，入境之后做检测更方便。

据其介绍，未携带核酸检测报告的哈萨克斯坦公民可以正常入境并提取行李。

为防止旅客在航站楼集聚，哈萨克斯坦机场为外国籍旅客和哈萨克斯坦籍旅客设置了不同通道。携带核酸检测阴性证明旅客可通过绿色通道入境，未携带证明的哈萨克斯坦籍旅客将被统一送往隔离中心接受新冠检测。

【编译：阿依波塔】