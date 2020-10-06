哈萨克斯坦著名景点介绍：阿拉湖

哈通社/努尔苏丹/10月6日 -- 阿拉湖位于东哈州和阿拉木图州边境处，是哈萨克斯坦最著名的湖泊之一，同时也是杰特苏地区巴尔喀什湖之后的第二大湖，包括岛屿在内面积为2696平方千米，长104公里，最宽的地方达52公里，湖边总长度384公里，平均深度22.1米，最深处达54米，湖水体积约58-60立方千米。

每逢春季，阿拉湖周围降水量较大，同时由于空气湿度较高，导致该景区大多数时间都隐藏在云雾之中。

进入夏季，湖四周便开始迎来云淡风轻，草长莺飞的黄金旅游季节。

天气晴朗的下午，当地居民享受着从阿拉湖飘来的清新空气，欣赏着阿拉湖辽阔的湖面，两座湖心小岛在薄雾中隐约可见。

每当黄昏之际，阿拉湖湖水与夕阳折射出的鲜红色令托热加依劳草原上的植被、花卉和海拔3000多米的巴尔鲁克山主峰也纷纷变成了红色，格外美丽动人，成为当地一大著名景点。

另外，阿拉湖鱼肉质鲜美，价格更是当地鱼价的三到四倍。

长期以来，人们都利用阿拉湖水的特点疗养身体，湖中含有很多的微量元素。

湖水对治疗身体关节疼痛有很大的帮助，能有效的治愈皮肤疾病，含有盐分的干燥的空气有助于治疗和预防肺病，硫化氢泥可以有效地治疗肌肉和骨骼系统，对心血管和神经系统的治疗也有很大的帮助。