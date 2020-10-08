联合国：“萨姆鲁克-卡泽纳”积极致力于可持续发展目标

哈通社/努尔苏丹/10月8日--联合国已将«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金列入确保可持续发展的20个先进基金名单。

联合国发表的报告«国家养老金和主权财富基金如何确保可持续发展：领导实践和拟议的一体化结构»提到了这一点，这份报告是由联合国可持续发展机构投资者伙伴关系促进发展倡议（IIPSD）编写的。

被选进先进基金名单中的还有16个养老基金和4个主权财富基金，其中包括世界著名的淡马锡控股、未来基金和新西兰退休金。

总体而言，白皮书涵盖了全球用于资产管理的50个最大的公共养老基金和30个最大的主权财富基金。

基金会的分析表明，强有力的领导和一个致力于整合环境、社会和管治（ESG）的团队是改革和实现最佳实践的重要驱动力。

与此同时，该报告的结论是，投资（包括与联合国可持续发展目标相关的投资）是20个基金报告的最广泛使用的战略，这表明这些基金正在从负责任的投资过渡到旨在确保可持续发展的投资。

值得一提的是，这份联合国报告是全球最大的公共养老金和主权财富基金不断努力监测联合国可持续发展目标和ESG原则整合的重要成果。联合国报告包括了在五个战略领域整合可持续发展的广泛最佳实践：治理、企业可持续性投资政策、可持续发展整合战略、整个投资链中的ESG整合以及评估和报告。

根据早前报道，今年6月，国际评级机构标准普尔全球评级机构(S&P Global Ratings) 确认«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金的长期和短期信用等级评为BB + /B，评级展望为稳定，国内评级为«kzAA +» 。此外，惠誉给予该基金«BBB»稳定，以及短期«F2»的评级。根据这些指标，«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金在全球30个最佳独立基金中排名第21位

2015年9月，包括国家元首和政府首脑在内的世界各国领导人在纽约联合国总部通过了《2030年可持续发展议程》。该议程包括旨在消除贫困、消除不平等、战胜不公正以及应对气候变化挑战的17个可持续发展目标清单。哈萨克斯坦作为一个致力于执行可持续发展目标的国家，正在各个领域积极开展工作，将无核武器地位纳入可持续发展一体化领域的领导人名单就是证明。

【编译：阿拉依】



