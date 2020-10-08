哈萨克音乐剧将在韩国国际音乐剧节上演出

哈通社/努尔苏丹/10月8日--据努尔苏丹市文化管理局新闻处消息，首都青年剧院将参加韩国大邱国际音乐剧节（DIMF），首都青年剧院将向韩国大邱国际音乐剧节的观众展示哈萨克民族音乐剧《吉别克》。

演出将于10月26日至27日在韩国大邱国际音乐剧节的YouTube频道上播放。

值得一提的是，韩国大邱国际音乐剧节（Daegu International Musical Festival ）简称为«DIMF»，是仅次于纽约国际音乐剧节（NYMF）的全球第二大音乐剧节，也是亚洲最大的音乐剧节。组织者从世界各地选出最好的音乐剧，并介绍给韩国观众。

除了哈萨克民族音乐剧《吉别克》之外，该音乐剧节还将展示来自其他8个国家的音乐剧。

由尕比特·穆斯热波夫（作曲家为布鲁西洛夫斯基）创作的音乐剧《吉别克》基于同名的哈萨克史诗，讲述了永恒之爱的悲伤故事。由《克兹吉别克》改编的音乐剧版本是青年剧院剧目中最亮眼的作品之一，并多次在音乐剧节和比赛中获奖。该作品反映了哈萨克族人民的传统习俗及其精神内涵和道德价值。

【编译：阿拉依】



