政府总理在俄罗斯会见该国大型企业领导层

哈通社/努尔苏丹/10月9日 – 据总理官网消息，正在对俄罗斯进行工作访问的哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明8日同该国中央政府机构、国有企业及银行金融机构管理层举行了会晤。

在同俄罗斯联邦工业和贸易部部长丹尼斯·曼图洛夫举行的会晤中，双方就哈俄两国在加工制造业（机械制造、冶金、化工等）开展联合项目的现状和前景，以及在双边模式和欧亚经济联盟框架内扩展贸易范围等问题进行了讨论。

在同俄罗斯联邦储蓄银行董事会主席赫尔曼·格里夫举行会晤期间，双方就人工智能、计算机和机器人技术领域的领先项目，特别是在健康、教育、物流、企业和公共管理领域的合作进行了讨论。

双方讨论了在这些领域的合作前景，以及在«阿斯塔纳»国际金融中心的平台上进行的数字化教育和信息技术专家的联合培训的可能性。

在同俄罗斯国有开发银行主席伊戈尔·舒瓦洛夫举行的会晤当中，双方就在欧亚经济联盟空间内实施联合投资项目、技术现代化和经济数字化以及扩大非石油部门贸易等问题进行了讨论。

在与俄罗斯地质公司董事会主席谢尔盖·格罗科夫、俄罗斯原子能公司总干事阿里克谢·利哈乔夫、俄罗斯航天集团总裁德米特里·罗戈津举行的会晤当中，总理同上述人士就哈俄两国间在地质、能源和空间领域的合作项目等进行了讨论。

此次随同总理访问俄罗斯的政府高层人员包括第一副总理阿里汗•司马伊洛夫、战略规划和改革署署长海拉特•克里姆别托夫、哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛及哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫等。

【编译：木合塔尔·木拉提】