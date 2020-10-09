卫生部长会见联合国儿童基金驻哈代表

哈通社/努尔苏丹/10月9日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔昨日同联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表阿尔图尔·范·迪岑举行会晤。

会谈中，部长感谢联合国儿基会在保护妇女儿童健康方面长期以来对哈萨克斯坦的有力支持。

双方就哈萨克斯坦与儿基会2016年至2020年期间的合作成果进行了总结。

会谈围绕组织对孕妇、新生儿和婴儿的家庭护理模式，防止青少年自杀，制定学校医学标准，组织艾滋病毒的医疗和社会护理等问题的重要性，以及联合开展关于婴儿死亡率调查，家长和医护人员疫苗接种率，学校卫生和个人卫生情况调查等方面的内容进行了讨论。

卫生部与儿基会在2020年继续开展实施了第五轮针对在校生提供超重情况，以及饮水、环境卫生和个人卫生状况的检测。

国家公共卫生中心今年在全国17个地区的151所学校中开展了户外项目，该项目涵盖了6000多名学生。计划将与儿基会合作开展关于查明荨麻疹原因，以及家长间有关疫苗的问题、适龄儿童饮食等相关议题方面的项目。

会议期间，还就进一步深化双边合作等问题进行了讨论。双方商定进一步发展伙伴关系，并加强有关医务人员专业培训方面的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】