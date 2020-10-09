外交部长特列吾别尔德对匈牙利进行正式访问

哈通社/布达佩斯/10月9日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德9日开始对匈牙利进行正式访问。

访问期间，特列吾别尔德与匈牙利对外经济关系与外交部长彼得·西亚尔托举行了会晤。

会谈中，双方就加强疫情期间的双边相互合作问题进行讨论，并就共同关心的国际热点问题深入交换了意见。

此外，两国外长还指出了进一步促进欧亚经济联盟-欧盟和中亚五国-维谢格拉德集团（捷克、波兰、匈牙利和斯洛伐克）框架下的相互行动，以及重申了努尔苏丹与布达佩斯对主要国际问题上的共同立场。

根据会谈结果，两国外长签署了外交部门工作人员培训领域的相互谅解备忘录。

当天，特列吾别尔德出席了匈牙利政府副总理、财政部部长米哈伊•瓦尔加主持召开的哈萨克斯坦-匈牙利战略顾问委员会第四次会议。

会议就双边政治、经贸、人文、农业、军事技术、教育、制药、财经、油气和原子能等主要合作领域进行了讨论。

此外，与会者指出了努尔苏丹-布达佩斯直飞航班的成功开通，以及哈匈直接投资基金的有效工作成果。

根据会议结果，与会者表示相信此次会议将为两国合作关系的发展带来新的动力。

【编译：小穆】