阿塞拜疆和亚美尼亚达成在纳卡地区停火协议

哈通社/莫斯科/10月10日 —— 据新华社报道，俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚三国外长10日在莫斯科发表声明说，阿塞拜疆和亚美尼亚达成在纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区停火的协议。

根据发布在俄罗斯外交部网站的这份声明，各方同意自当地时间10月10日12时起在纳卡地区停火，在国际红十字会的协调下交换战俘和遇难者遗体。

声明说，各方将继续磋商具体停火措施。阿塞拜疆和亚美尼亚同意在欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组共同主席国的协调下就纳卡问题开启实质性谈判以尽快达成和平协议。

俄罗斯外长拉夫罗夫、阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫、亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬9日在莫斯科就纳卡冲突举行闭门磋商，磋商持续10个多小时至10日凌晨结束。

亚美尼亚和阿塞拜疆9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议，率先发动军事进攻。连日来，冲突已造成包括平民在内的人员伤亡。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。