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    12:40, 10 10月 2020 | GMT +6

    职业拳击：阿里木汗吾勒第二回合击倒对手成功卫冕洲际金腰带

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    哈通社/努尔苏丹/10月10日 —— 据Sports.kz消息，哈萨克斯坦职业拳手贾尼别克·阿里木汗吾勒（8-0-0,4KO）在美国拉斯维加斯美高梅大酒店（MGM Grand）举行了今年的首场职业比赛。

    据了解，阿里木汗吾勒将对阵阿根廷拳手贡萨洛·科利亚（16-3，6KO），卫冕WBO Global和WBC Continental Americas金腰带。

    预定10回合的卫冕赛在第2回合结束。阿根廷拳手第一回合就被阿里木汗吾勒的重拳读秒，但是在第2回合直接被哈萨克斯坦拳手击倒在地。

    据悉，这是阿里木汗吾勒转入职业拳击后取得的第9场比赛的胜利，其中5场比赛KO对手。

    值得一提的是，贾尼别克2019年4月12日在洛杉矶举行的比赛中战胜了墨西哥拳手克里斯蒂安·奥利瓦斯（16-4-0，13KO），获得了中量级WBO和WBC洲际拳王头衔。当年11月，哈萨克斯坦拳手在加州首次卫冕金腰带。

    今年3月，贾尼别克计划在加拿大与加纳不败拳手伊萨·萨米尔（Issah Samir）对决，但因新冠疫情原因被迫取消。

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 黄金储备
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