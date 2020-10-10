职业拳击：阿里木汗吾勒第二回合击倒对手成功卫冕洲际金腰带

哈通社/努尔苏丹/10月10日 —— 据Sports.kz消息，哈萨克斯坦职业拳手贾尼别克·阿里木汗吾勒（8-0-0,4KO）在美国拉斯维加斯美高梅大酒店（MGM Grand）举行了今年的首场职业比赛。

据了解，阿里木汗吾勒将对阵阿根廷拳手贡萨洛·科利亚（16-3，6KO），卫冕WBO Global和WBC Continental Americas金腰带。

预定10回合的卫冕赛在第2回合结束。阿根廷拳手第一回合就被阿里木汗吾勒的重拳读秒，但是在第2回合直接被哈萨克斯坦拳手击倒在地。

据悉，这是阿里木汗吾勒转入职业拳击后取得的第9场比赛的胜利，其中5场比赛KO对手。

值得一提的是，贾尼别克2019年4月12日在洛杉矶举行的比赛中战胜了墨西哥拳手克里斯蒂安·奥利瓦斯（16-4-0，13KO），获得了中量级WBO和WBC洲际拳王头衔。当年11月，哈萨克斯坦拳手在加州首次卫冕金腰带。

今年3月，贾尼别克计划在加拿大与加纳不败拳手伊萨·萨米尔（Issah Samir）对决，但因新冠疫情原因被迫取消。

【编译：小穆】