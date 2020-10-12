多国疫情反弹导致油价起伏不定

哈通社/努尔苏丹/10月12日 -- 近来国际油价起伏不定。分析人士认为，多国疫情反弹、夏季用油高峰季结束以及地缘政治等因素是国际油价大幅波动的主要原因。飓风«德尔塔»虽然令美国墨西哥湾海上原油产量下降，但只能在短期支撑国际油价。

国际油价9日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌0.59美元，收于每桶40.60美元，跌幅为1.43%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.49美元，收于每桶42.85美元，跌幅为1.13%。

雷斯塔能源公司高级副总裁兼石油市场负责人比约纳尔·通海于根认为，飓风等影响因素消失后，油价将很快出现回调。目前油价维持在每桶40美元以上的基础并不稳固。

未来，投资者将主要关注疫情发展、利比亚原油恢复情况、主要产油国减产计划是否会调整以及美国新一轮财政刺激措施谈判进展等因素对国际油价的影响。

9日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日上涨31.1美元，收于每盎司1926.2美元，涨幅为1.64%。市场人士认为，美元指数下跌是当天金价上涨的主要原因。华侨银行经济学家Howie Lee表示，在市场重燃新一轮刺激计划的希望后，美元下跌，通胀预期上升，这些都成为推动金价上涨的因素。澳新银行认为，大量的货币供应量、低利率和宏观环境的不确定性都会支撑黄金投资。