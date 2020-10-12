劳动和社会保障部部长向工会工作者致以节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/10月12日--哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长比尔詹·努尔穆别托夫日前向工人联合会工作人员致以了节日祝贺。

部长表示，哈萨克斯坦的工会是社会稳定的支柱，是社会和劳资关系的基本要素。

“工会的主要任务是维护劳动者的合法权益和切身利益，而你们正在出色地完成这一项任务。在社会各层建立的工会增强了300多万名职工干部的凝聚力。近年来，我们也在在积极举办旨在保护员工权益的联合活动。 ” 他说。

据其介绍，哈萨克斯坦今年对《工会法》进行了修订，以加强工会的作用并在社会伙伴关系的各个层面加强社会对话。

努尔穆别托夫表示，国家需要强大而负责的工会，以实现劳动关系主体利益的最佳协调。

“工会在调节公共关系中的作用越重要，就能越有效和成功地实现其保护工人的社会和劳动权益等主要目标。祝愿哈萨克斯坦工会的工作顺利开展！今年是哈萨克斯坦工人联合会成立的30周年。多年来，我们与工会建立了建设性和商业关系。联合会是社会伙伴关系中最重要的一方，是所有谈判的发起者。祝大家工作顺利，幸福安康！ ” 部长说。

【编译：阿依波塔】