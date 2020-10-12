新冠疫情：英国加强防控 意大利拟收紧限制措施

哈通社/努尔苏丹/10月12日 – 进入秋冬季节，新冠疫情形势仍未在全球范围内得到彻底的控制，部分国家出现了疫情复燃的情况。

综合外媒消息，英国过去一个星期新增超过22万起冠病病例，比前一周的新病例多出近一倍。

英国政府加强防控，首相约翰逊今天将在国会宣布新的、分三个级别的封城防疫措施。

据报道，首相约翰逊将根据疫情严重程度，把各地区的风险，分成三个级别，实施相应的防疫措施。

这包括暂时关闭、疫情严重地区的餐厅和酒吧，以及可能禁止不同家庭的民众在室内或户外聚会。

报道指，西北部城市利物浦，将被当局列为风险最高的第三级别地区。

意大利卫生部长斯佩兰萨昨天（11日）表示，随着当地单日新病例反弹，当局必须采取和之前不同的措施，以避免日后必须实施更严格的限制措施。

不过，他强调，当局会避免再次实施全国封锁。

斯佩兰萨透露，当局建议的措施包括：禁止举行私人派对、缩短首都罗马的酒吧和餐馆的营业时间等。

当局今天（12日）同地方政府讨论新措施后，总理孔特最快今晚签署法令生效。

全球的冠病总确诊病例超过了3700万起，其中印度的总确诊病例就超过了700万起，仅次于正接近800万关口的美国。这是由于早前疫情控制得较好的南部地区，病例突然激增，抵消了西部地区病例的减少。

当地将在这两个月有大型节庆，当局正试图控制公共庆祝活动和跨州出行。

而伊朗的疫情也回弹，出现有史以来最高的单日新增死亡病例。

伊朗卫生部说，当地一天内，又有251人死于冠病，使累计死亡病例增加到2万8544例。与此同时，当地也新增3820多起病例，累计病例突破50万起，是疫情最严重的中东国家。副总统兼原子能组织主席萨利希也确诊染病。

为了遏制疫情扩散，当局前天（10日）起，已强制首都德黑兰居民外出须戴口罩，违例者将被罚款。官方电视台引述卫生部长的话说，未来几个星期，这项措施将扩大到其他大城市。

与此同时，澳大利亚正同多个国家进行商讨，计划重新开放边境，恢复旅游活动。

澳洲总理莫里森透露，这些国家包括：新加坡、日本、韩国和南太平洋国家。他指出，一些国家在2019冠状病毒疫情管控方面相对较成功，但仍需谨慎开放边境。

较早前，澳洲外交部长佩恩早前也同李显龙总理会晤时，针对新、澳两国开放边境展开讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】