两名美国经济学家因研究拍卖成果获诺贝尔奖

哈通社/努尔苏丹/10月13日--据新华社消息，瑞典皇家科学院12日在斯德哥尔摩宣布，将2020年诺贝尔经济学奖授予两名美国经济学家保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊，以表彰他们在拍卖理论与形式研究领域作出的突出贡献。

米尔格罗姆和威尔逊分别出生于1948年和1937年，两人目前均任职于美国斯坦福大学。

瑞典皇家科学院常任秘书戈兰·汉松在新闻发布会上说，今年经济学奖两名得主“因改进拍卖理论和发明新拍卖形式 ” 而获奖。

瑞典皇家科学院当天发表的声明指出，两名获奖者研究了拍卖的运作方式，以其深刻的洞察力，为难以用传统方式出售的商品和服务（例如无线电频率）设计了新的拍卖形式。他们的发现和研究成果已经使全世界的买方卖方和纳税人受益。

声明援引诺贝尔经济学奖评委会主席彼得·弗雷德里克松的话说，今年的经济学奖得主从基础理论开始着手，并将其研究结果用于实际应用中。这些应用已遍及全球，他们的发现和研究成果给社会带来很大益处。

威尔逊在接受电话连线采访时表示，他非常高兴得知获奖。

今年的诺贝尔经济学奖奖金为1000万瑞典克朗（约合112万美元），两名经济学家将平分奖金。

在诺贝尔系列奖项中，经济学奖并非依照已故瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立，而是由瑞典国家银行1968年创立，奖金由瑞典国家银行支出。