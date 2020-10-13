哈萨克斯坦不会放弃欧亚经济联盟框架下的否决权

哈通社/努尔苏丹/10月13日 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长扎涅勒·库舒科娃在对10月9日于亚美尼亚首都艾里温举行的欧亚政府间理事会会议进行的总结时指出，哈萨克斯坦不会允许在欧亚经济联盟框架下取消«否决»权。

在此次欧亚政府间理事会会议期间，欧亚经济联盟成员国讨论的一个重要议题便是——至2025年发展欧亚经济一体化的战略方向草案。

在此前的2020年5月19日举行的最高欧亚经济委员会会议期间，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的要求，战略草案被送交修订。

副部长表示，目前关于哈国提出—— ‘否决权’适用于委员会人事政策和欧亚经济委员会贸易措施的决议——的提案，相关讨论仍在持续当中。

«讨论的焦点主要围绕根据专业技能甄选委员会成员候选人的问题上。» 库舒科娃说，«以及，行使‘否决权’权力具有国家主权意义，能够明确表达国家意志以及避免通过违背其国家利益的决议。»

当天的会议还讨论了关于在新冠疫情背景下，恢复欧亚经济联盟国家之间旅客运输的问题。

副部长指出，国际新冠疫情形势令人担忧，为了保护公民的健康，已建议各成员国首席卫生医师联合欧亚经济委员会，制定关于联盟内部旅客运输的卫生防疫一揽子方案。

其中，欧亚开发银行提出的«无新冠旅行»倡议得到了关注。

据副部长介绍，欧亚开发银行提议通过创建一个统一的数字平台，将各国公民的新冠PCR检测结果进行整合，并在欧亚经济联盟各成员国当中进行信息共享和相互认可。

«这一倡议为提升经济联盟成员国公民在经济联盟内部旅行便利度提供了可能性，哈萨克斯坦对此表示支持，现在需要的是将这个倡议落到实处。» 库舒科娃说。

当天的会议上，各国总理还就欧亚经济联盟内部的跨境电商监管问题进行了讨论。

副部长指出，随着全球范围内电子商务的蓬勃发展，商品质量问题以及偷漏税问题也随之愈发突出。

«在新的形势下，各方已经就加强电子商务的监管达成了共识。»她说。

据贸易和一体化部消息，当天的会议还就发展出口的联合措施，以及欧亚经济联盟框架下农业综合体的联合发展预测等达成了协议。这些协议将使国内企业扩大向第三国市场出口的规模，为进一步发展农业市场奠定基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】