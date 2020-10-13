《阿拜作品集》日文版首发仪式在东京举行

哈通社/东京/10月13日 ——据外交部消息，《阿拜作品集》日文版剪彩和首发仪式13日在东京举行。

消息称，哈萨克斯坦驻日本特命全权大使叶尔兰•霍加塔耶夫，以及日本政治、文化和社会人士、驻日外国使馆代表出席了活动。

日本参议院议长山东昭子表示，阿拜的哲学向人类传授了克服当今时代所有困难，其中包括抗击新冠疫情所需的智慧和勇气。

霍加塔耶夫大使指出，阿拜诞辰175周年框架下在全球各地举行的各类活动为哈萨克斯坦文化外交的发展提供了巨大贡献。

日本文化厅长官宮田亮平在讲话中指出，阿拜诗歌与日本诗歌总集《万叶集》的整体内容的相似对他留下来深刻的印象。他还强调，两国自古以来就通过丝绸之路有着联系。

活动期间，被称为当代日本诗歌的“推动力量”的著名诗人野村喜和夫为书籍剪彩。此外，嘉宾们还欣赏了日本歌手兰卡用日语演唱的阿拜歌曲《你的黑色眼眸（Көзімнің қарасы）》。

据了解，哈萨克斯坦驻日本大使馆举行了各类活动，以纪念阿拜诞辰175周年。其中包括，日本议员、哈萨克斯坦-日本议会友好联盟主席河村建夫和哈萨克斯坦参议员穆合塔尔·库勒穆哈梅特参加的用日语朗读阿拜诗歌打卡接力活动，以及日本现代诗人会理事长山田隆昭将阿拜关于春天的多个诗歌翻译成日语的“Abai World Challenge”国际视频马拉松活动。

此外，驻日大使馆还在东京都立中央图书馆举办了阿拜诞辰175周年图书和插图展览。

值得一提的是，《阿拜作品集》日文版出版工作根据哈萨克斯坦文化和体育部与哈萨克斯坦驻日本大使馆的支持下，由«国家翻译局»执行落实。翻译工作由东京外国语大学教授Hiroki Sakai、哈萨克文学研究家Mikiya Nishimura和日哈词典编著Shigenobu Masujima完成。

【编译：小穆】