俄罗斯总统普京宣布第二款新冠疫苗注册

哈通社/莫斯科/10月14日 —— 据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统普京宣布，该国“矢量”科学中心研制的新冠疫苗10月14日获得注册。

普京会见俄政府成员时说：“我想先说一个令人愉快的消息，‘矢量’科学中心今天注册了第二款俄产新冠病毒疫苗。”

俄罗斯副总理塔季扬娜•戈利科娃表示，疫苗很安全，首批6万剂在近期就将生产出来。

国家元首补充说，作为临床试验的一部分，戈利科娃和俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长安娜•波波娃都已经接种了新疫苗。

此外，“矢量”科学中心计划在150名60岁以上的志愿者中进行临床试验。

这已经是第二款俄罗斯新冠疫苗了，第一款疫苗“卫星-V”在8月中旬已经注册。该疫苗由加马列亚流行病与微生物学国家研究中心与俄罗斯直接投资基金共同研发，被命名为“卫星-V”（Sputnik V）。该疫苗采用两剂次接种程序，分别以两种腺病毒为载体，接种时间间隔三周。

俄罗斯新冠疫苗临床试验于9月7日在莫斯科启动，第一批参与者9月9日接种完毕。共有4万名志愿者将参加试验，其中的1万人将注射安慰剂，这样做是为检验疫苗的有效性。