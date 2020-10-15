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    10:45, 15 10月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦航空客运服务价格下降

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    哈通社/努尔苏丹/10月15日 – 哈萨克斯坦航班机票价格今年同比下降了近9%。

    据统计分析网站Energyprom.kz数据，2020年1~9月间，哈国航空公司共输送旅客380万人次，较2019年同期下降了40.4%。

    其中，9月份共输送旅客60.85万人次，环比增长13.1%，同比下降19.7%。

    1~9月的旅客周转量为59亿人公里，一年内降幅达2.2倍。其中9月份旅客周转量为9.418亿人公里，环比增46.5%，同比下降35.5%。

    1~9月内，航空货运运输量为1.55万吨，同比下降18.7%。其中9月份共运输货物2500吨，同比下降18.2%。

    报告期内，哈航空公司收入减少了54.3%，为1358亿坚戈。这是近4年来首次出现降幅。

    2020年9月份航空客运服务费用同比下降了8.7%。全国17个州当中，只有四个州的机票价格有上涨，分别是西哈州（涨幅36.1%）、阿特劳州（涨幅13.1%）、卡拉干达州（涨幅5.6%）和库斯塔奈州（涨幅4.5%）。

    阿克莫拉州、阿拉木图州、北哈州和突厥斯坦州机票价格维持不变。

    首都降幅最高，机票价格下降36.5%。其次是奇姆肯特市（36.3%）和曼格斯套州（24.7%）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 黄金储备 交通运输 交通
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