工基发展部长会见韩国驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/10月15日--据哈萨克斯坦工业和基础设施部新闻处消息，哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫会见了大韩民国驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使邱泓锡。

双方指出，韩国总统文在寅去年对哈萨克斯坦的访问进一步推动了我们两国之间的双边合作。

会见期间，双方讨论了深化两国在基础设施、工业、交通、投资、农业和医疗等领域的合作前景。

哈萨克斯坦是韩国在中亚最大的贸易伙伴。2019年两国之间的贸易额达到65亿美元。尽管冠状病毒大流行肆虐，但自2020年初以来，韩国是与哈萨克斯坦进行积极贸易的四个国家之一（贸易额达43亿美元）。

双方指出，这是在58个领域实施«微风»联合经济合作项目的结果。

就合资企业数量而言，韩国在非独联体国家中也排名前十。因此，哈萨克斯坦已经引入了20个韩国资本参与的投资项目，例如乐天、现代、东日建设（Highvill）等，并且正在实施和开发约30个项目。总体而言，有500多家韩国企业在哈萨克斯坦经营机械工程、建筑和医疗保健等行业。

此外，双方还讨论了即将举行的哈萨克斯坦-韩国政府间委员会第九次会议的组织问题。工基部长强调，成功举办这一活动将为进一步发展和加强两国之间的合作作出重大贡献。

在会见结束之际，双方表示愿意为哈萨克斯坦与韩国之间的双边贸易和经济关系的深入发展作出一切可能的努力。

【编译：阿拉依】