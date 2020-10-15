托卡耶夫总统视察塞梅市新小区建设进度

哈通社/塞梅/10月15日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对塞梅市进行的工作视察框架下，15日对总面积为203公顷的卡拉盖勒小区建设工作进度进行了了解。

将提供给纳扎尔巴耶夫精英学校学生的宿舍楼建立在该小区内，宿舍楼房屋面积为78.77万平方米，共设有120间房间，可容纳720名学生。

同时，卡拉盖勒小区通过公私合作模式建立了一所可提供320个学前学位的的幼儿园。可提供1405套公寓的住宅楼也于近期交付使用。

根据计划，该小区还将新建3所学校、6所幼儿园，一个滑冰场和康复中心。

总统就住房建设发展下达的工作指示正在取得成果。在过去的两年中，卡拉盖勒区为200多户有需要家庭提供了住房。

视察期间会见多子女母亲的总统表示，国家将继续提供社会支持。

“政府一直在向多子女家庭和有需要的家庭提供帮助，实施了各类优惠政策。多子女母亲们对工作的向往令人欣慰。从事着多种职业的多子女母亲们不仅执行着养儿育女职责，还为社会提供了工作岗位。因此，国家会持续为大家提供帮助。 ” 他说。

与总统举行会谈的塞梅市多子女母亲们就政府在“劳动 ” 国家规划和多子女国家补助框架下提供的一切支持表示了感谢，并提出了扩大企业发展补助清单，增加补助金额等建议。

此外，总统在视察该小区内建设的体育中心时表示，哈萨克斯坦的每个城市都应建立这样的设施。

【编译：阿依波塔】