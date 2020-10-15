政府总理出席阿拉木图现代汽车制造厂开幕仪式

哈通社/阿拉木图/10月15日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明15日出席阿拉木现代汽车制造厂开幕仪式。

同时，韩国贸易、工业和能源部部长孙云默、哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、现代汽车集团CEO李元和阿斯塔纳集团公司（Astana Group）总裁努尔兰·斯玛胡洛夫等出席工厂开幕仪式。

该工厂根据现代技术要求和世界汽车工业环境标准建造。

工厂在第一阶段的生产能力为每年3万辆，到第二阶段将增至4.5万辆，工厂投资总额超过280亿坚戈。

开幕仪式期间发表讲话的马明表示，汽组装厂的建设新增了1000多个新工作岗位。 计划再建设一家汽车零部件生产厂，这将满足51％的本地需求，并且可以出口至独联体国家。

总理指出，现代汽车制造厂在阿拉木图的开设可以成为扩大与现代汽车公司的工业合作，以及加深哈萨克斯坦与韩国之间卓有成效的合作的典范。

此外，对阿拉木图进行的工作访问期间，总理还对阿拉木图热电中心-2进行视察，对该电厂的现代化工作个气体转化的概念进行了了解。

对伊犁-阿拉套国家自然公园进行的视察期间，相关工作人员向总理介绍了哈萨克斯坦发展生态旅游的项目。

工作视察框架下，马明还对“大阿拉木图 ” 外环公路，以及该市住房等其他基础设施的建设进程进行了了解。

【编译：阿依波塔】