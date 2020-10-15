法国将在大巴黎地区等地实施宵禁

哈通社/巴黎/10月15日 —— 据新华社消息，法国总统马克龙14日晚宣布，将从17日起在法兰西岛大区（大巴黎地区）和其他8个大城市实施宵禁，以遏制新冠疫情。

马克龙当天在接受法国电视台采访时说，宵禁将从17日开始实施，为期4周，时间为每日21时至次日6时。除巴黎外，里尔、里昂、图卢兹等城市也将受到这一措施影响。违反宵禁规定者将被处以135欧元罚款。

马克龙说，法国疫情“没有失控”，但疫情传播已经达到“令人担忧的”程度，因此有必要采取更严格的措施。他表示，宵禁必然会对旅店业、餐饮业、文化和娱乐业等产生负面影响，但政府将采取纾困措施，包括恢复实施“部分失业”措施、提供国家担保贷款等。

法国政府14日还宣布，将从17日起在法国全境恢复“卫生紧急状态”，以便采取相应防控措施，应对当前严峻的新冠疫情。

法国政府网站14日公布的数据显示，法国过去24小时新增新冠确诊病例22591例，累计确诊病例779063例，累计死亡病例33037例。法国目前有9194名新冠患者在医院接受治疗，其中1673名患者在重症监护室接受治疗。