哈萨克斯坦和乌克兰投资论坛在基辅举行

哈通社/努尔苏丹/10月16日 – 哈萨克斯坦与乌克兰投资论坛日前在乌克兰首都基辅举行。

据外交部消息，哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆、哈外交部投资委员会、KAZAKH INVEST国有公司以及乌克兰工业贸易联合会合作组织了此次圆桌形式的论坛会议。

哈萨克斯坦和乌克兰中央和地方政府机构代表、工商界人士及投资企业联盟的代表等出席了会议。

哈驻乌大使、外交部投资委员会副主席、KAZAKH INVEST公司董事会副主席、乌克兰和哈萨克斯坦工业贸易联合会会长以及乌克兰中小企业负责人等分别在会上作了发言。

KAZAKH INVEST董事会副主席比尔詹·卡涅舍夫在发言中介绍了KAZAKH INVEST的主要工作方针，并强调该公司是支持投资活动的单一国家运营商，为投资者提供全方位的服务。他还表示，此次活动着重于在投资、贸易和经济领域进一步深化和发展互利合作。

随后发言的乌克兰工业贸易联合会主席根纳季·奇基科夫则表示，联合会积极参与和推动促进国际合作。据其介绍，根据2020年一月的统计，哈乌两国间的相互贸易额增长了13%，合资企业数量也在增加。

他还强调，随着两国之间相关法律框架的不断完善，营商合作环境已经发展成熟，双方需集中精力推进合作和建立合资企业，改变传统贸易方式，实现共赢。

组织此次贸易论坛旨在进一步推动哈萨克斯坦和乌克兰之间的双边贸易，优化从乌克兰到哈萨克斯坦和其他亚洲国家的货物供应运输和物流基础设施，并促进在哈萨克斯坦和乌克兰的先进技术交流和相互投资，为相关企业建立业务联系并达成互利协议。

论坛期间哈乌两国企业进行了多轮B2B模式会晤，并签署了在可再生能源、制药、农业综合企业和工程领域的一系列合作备忘录。

统计显示，2005-2019年间，乌克兰在哈直接投资已达1.5亿美元，目前共有1399家乌克兰企业在哈注册，其中活跃企业数量935家。

【编译：木合塔尔·木拉提】