阿尔-法拉比百科全书介绍会在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/10月16日--在庆祝阿尔-法拉比诞辰1150周年的框架内，哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫在阿拉木图会见了阿尔-法拉比研究学者。

在会议上，举行了世界上第一个用哈萨克语出版的阿尔-法拉比百科全书介绍会。

百科全书的内容包括历史事实、常识、地理、传记、思想家的生活和科学遗产、概念和术语、阿拉伯-穆斯林文艺复兴时期著名科学家的作品。

书中还包含有关现代研究人员、哈萨克斯坦阿尔-法拉比研究学家以及所有从事伊斯兰哲学、宗教、文化、科学和教育问题的学者的书目信息。

阿尔-法拉比中心的主任别克詹·梅尔巴耶夫说：“这是用哈萨克语编写的独特百科全书。百科全书开阔了眼界，还将继续丰富其内容。对于年轻人而言，该出版物提供了对阿尔-法拉比整个文化科学遗产的理解，这是基于人文主义的原则，以建立一个良性的社会。我们还计划将其翻译成俄文和英文。”

在与学者们举行的圆桌会议上，国务秘书总结了在阿尔-法拉比诞辰1150周年所取得的成果，并指出阿尔-法拉比诞辰1150周年是在联合国教科文组织的主持下庆祝的。

在圆桌会议上，国务秘书对哈萨克斯坦学者孜孜不倦的科学探索表示感谢，并祝愿他们为哈萨克斯坦科学发展带来新的成功和成就。

【编译：阿拉依】



