世卫组织驻哈代表：新冠病毒就在你我周围

哈通社/努尔苏丹/10月16日 – 世界卫生组织驻哈萨克斯坦代表卡罗琳·克拉伦沃尔呼吁哈国公民在国际大流行期间遵守医生的建议。

卡罗琳·克拉伦沃尔说：«病毒仍然在我们身边潜伏，并且将在我们当中存在相当一段时间。只有同心协力，我们才有可能战胜大流行疫病，继续生活。我们必须用正确的态度对待疾病，如此方能减少疫情的传播。»

卡罗琳·克拉伦沃尔强调指出，遵守来自国家医疗机构和国际医学组织的专业建议是非常重要的。这些建议包括：保持1米以上社交距离，勤洗手，佩戴口罩。

«我们应理解所有人共同承受的这一困难。同时，在了解病毒传播原理的同时，也要对其何时、在何地传播的信息及时进行了解。»她说。

世卫组织关于降低感染风险的建议：

COVID-19主要通过与感染者直接、间接或亲密接触的方式传播。在患者与其他人密切接触时（一米以内），通过患者的呼吸、对话等，病毒可能会借由其口鼻中的飞沫、唾液等飞溅入其他健康人体内并导致感染。

因此保持至少1米社交距离非常重要，此外应勤于清洁双手，在咳嗽或打喷嚏时使用手巾捂住口鼻。

世卫组织专家的建议：

避免前往人流巨大和封闭的建筑环境；

在没有洗手时，避免使用双手解除眼睛和口鼻；

如果您有出现呼吸道症状（发烧、咳嗽等），请待在家里；

及时联系社区医生，告知身体出现的症状情况；

除非有必要，否则不要离开屋子；

阅读世卫组织和地方卫生防疫机构官方网站上发布的信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】